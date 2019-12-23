مدحت العدل: ماجدة الرومي وفيروز مثلي الأعلى.. وخالد النبوي أفضل ممثل

أكد الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست ان السعودية ستكون القوى الناعمة خلال الـ 5 سنوات قادمة مؤكدا أن السينما والفن والدراما ستقوم بعمل ثورة وتنقل السعودية من عصور ما قبل التاريخ إلى عصر الحداثة.



وأضاف الشاعر والسيناريست خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن أفضل أغنية في عام 2019 هي أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب لأنها واكبت الحدث ووصلت إلى الجيل الأصغر وعدم الوقوف في منطقة ثابتة فهو يعلم كيف يصل إلى جمهوره باختيار الكلمات.



وتابع مدحت العدل أن الفنانة ماجدة الرومي وفيروز هم مثله الأعلى مؤكدا أنه اتيحت له الفرصة للعمل مع الفنانة ماجدة الرومي وهي أغنية "الأرض ستبقى عربية" مؤكدا أنه استخدم اللغة العربية لأنه أسلوب الفنانة ماجدة الرومي.



وأشار الكاتب والسيناريست أنه سيكون هناك عمل مسرحي للفنانة شريهان بعنوان "كوكو شانيل" وستظهر شريهان فيه من خلاله أكثر شبابا وحيوية وسيكون لها استيعاب مؤثرات الفن والعرض.



وقال أن خالد النبوي هو أفضل ممثل هذا العام بعد الدور الناجح الذي أداه بمسلسل "ممالك النار" فهو فنان يحب التنوع في أدواره.