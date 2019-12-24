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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 24 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24- 12 - 2019

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

طنطا 11 20

الإسكندرية 12 21

مطروح 12 18

السلوم 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 13 21

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 23

رفح 09 21

طابا 13 22

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 11 24

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

أسيوط 06 22

سوهاج 07 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 23

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 28
حلايب 20 26
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