درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 24 -12- 2019 على النحو التالي:
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24- 12 - 2019
الصغرى العظمى
القاهرة 12 20
طنطا 11 20
الإسكندرية 12 21
مطروح 12 18
السلوم 11 18
بورسعيد 14 21
دمياط 13 21
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 12 22
السويس 13 22
العريش 10 23
رفح 09 21
طابا 13 22
شرم الشيخ 16 26
الغردقة 11 24
الفيوم 08 21
بنى سويف 08 21
أسيوط 06 22
سوهاج 07 22
الأقصر 08 23
أسوان 08 23
الوادي الجديد 05 22
شلاتين 19 28
حلايب 20 26
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24- 12 - 2019
الصغرى العظمى
القاهرة 12 20
طنطا 11 20
الإسكندرية 12 21
مطروح 12 18
السلوم 11 18
بورسعيد 14 21
دمياط 13 21
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 12 22
السويس 13 22
العريش 10 23
رفح 09 21
طابا 13 22
شرم الشيخ 16 26
الغردقة 11 24
الفيوم 08 21
بنى سويف 08 21
أسيوط 06 22
سوهاج 07 22
الأقصر 08 23
أسوان 08 23
الوادي الجديد 05 22
شلاتين 19 28
حلايب 20 26