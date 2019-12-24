درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 24 -12- 2019 على النحو التالي:



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24- 12 - 2019



الصغرى العظمى



القاهرة 12 20



طنطا 11 20



الإسكندرية 12 21



مطروح 12 18



السلوم 11 18



بورسعيد 14 21



دمياط 13 21



الزقازيق 12 21



الإسماعيلية 12 22



السويس 13 22



العريش 10 23



رفح 09 21



طابا 13 22



شرم الشيخ 16 26



الغردقة 11 24



الفيوم 08 21



بنى سويف 08 21



أسيوط 06 22



سوهاج 07 22



الأقصر 08 23



أسوان 08 23



الوادي الجديد 05 22



شلاتين 19 28

حلايب 20 26

