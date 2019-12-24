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أخبار العالم

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في الصومال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
التفجير الارهابى
التفجير الارهابى
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أ ش أ
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي، الذي وقع خارج فندق بمدينة جالكعيو في الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمباديء الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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