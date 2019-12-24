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أخبار العالم

سفارة روسيا في لندن: طائراتنا لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
طائرة روسية
طائرة روسية
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أ ش أ
أعلنت السفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا، وأن جميع الرحلات تتقيد بتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الروسية في لندن ردا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول الانتهاكات المزعومة للطائرات العسكرية الروسية "إن هناك رحلات دورية من منطقة سانت بطرسبورج إلى منطقة كالينينجراد، من أجل تلبية الاحتياجات اليومية للقوات المسلحة في هذه المنطقة من روسيا، وقيادة الناتو تعلم هذا الأمر جيدا".

وأضاف البيان - الذي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نود أن نؤكد بهذا الصدد، أولا وقبل كل شيء أن المعلومات المتعلقة بانتهاك الطائرات الروسية للمجال الجوي الإستوني، وخاصة على هذا النطاق غير صحيحة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن سلاح الجو البريطاني قام بـ 21 طلعة جوية لاعتراض 56 طائرة روسية دخلت المجال الجوي لإستونيا.
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