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رياضة

الأهلى يحسمها.. عمار حمدى باق ولا بيع لـ صالح جمعة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:03 م
عمار حمدي نجم الفريق
عمار حمدي نجم الفريق
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ياسمين تيسير
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إمكانية رحيل عمار حمدي، نجم الفريق والمنتخب الأوليمبي، خاصة عقب تألقه مع المنتخب خلال بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

وأكد سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أن هناك العديد من العروض التي وصلت من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال سيد عبد الحفيظ إن بقاء اللاعب أمر محسوم، خاصة في ظل حاجة الفريق له.

وعن سؤاله عن إمكانية رحيل صلاح محسن وصالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية، أكد سيد عبد الحفيظ أن كرة القدم بها العديد من المتغيرات، مشددا على أن الرحيل سيكون للإعارة فقط ولن يكون هناك أي بيع نهائي.
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