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حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 23 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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أيمن رياض
لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، اثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصحراوي الغربي المار بين مركزي ملوي وديرمواس جنوب المحافظة .

و تم نقل الجثث لمستشفى ملوي العام وديرمواس العام ، تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي المار على مركز ملوى.

وبإنتقال قوات الامن، تبين أن الحادث وقع بالقرب من طريق قرية دلجا الصحراوي الغربي، أسفر الحادث عن وفاة كلا من : عمر عبد الستار بركات ، 30 عام، علاء ابو السعود، 26 عاما، تم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة ملوي العام، واسلام صالحين ناجي، 20 عاما، ومحمد ابو السعود محمد، 30 عاما، رياض عبد الستار، 26 عاما، ياسر جمال كامل، 17 عاما، تم التحفظ على تلك الجثث داخل مشرحه ديرمواس. فيما أصيب 17 آخرون، من بينهم محمد جلال كامل 32 عاما مصاب باشتباه بنزيف بالمخ و كسر في قاع الجمجمه و شبه غيبوبه تامه وتم تحويله الى مستشفى اسيوط العام.

فيما وافق الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام على تصريح خروج كلا من : وليد جلال كامل، ومجاهد علي محمود بناء علي طلب أهاليتهم.

واكد الدكتور اسحاق إبراهيم، أن حالات المصابين ال14 مستقرة ويتلقون كافه الرعاية الصحية وسوف يتم إصدار تصريح بخروجهم من المستشفى عقب التأكد من سلامتهم الصحية.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.
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