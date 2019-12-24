AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبدالحفيظ: هدفنا الفوز على بلاتينيوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق لديه رغبة قوية ودوافع كبيرة في تحسين موقفه في المجموعة الثانية، بعد الحصول على ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني.

وقال مدير الكرة، إن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الأهلي دائما ما يحترم المنافسين ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وأن الأهلي سيبدأ من الغد التحضير لمواجهة بطل زيمبابوي.

وأضاف أن الأهلي أغلق ملف بطولة الدوري العام بعد الفوز الذي حققه أمس على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، وبدأ التركيز في الملف الإفريقي، مشددا على أن جميع اللاعبين لديهم من الخبرات ما يكفي للفصل بين البطولات التي يخوضونها في الوقت الحالي، وإن كان الهدف الذي يسعى إليه الفريق، واحد وهو الفوز بكل المباريات.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات الإفريقي والتي تضم أندية؛ النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

الأهلي يكشف عن موقفه من تأجيل مواجهة النجم الساحلي في أبطال أفريقيا

لا إخطار بتعديل الموعد.. الأهلي: مباراة النجم الساحلي في توقيتها

أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس

دوري أبطال إفريقيا.. موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال.. النجم الساحلي يتقدم على بلاتينيوم 1 - 0 في الشوط الأول

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

بتدور على ابن الحلال.. منى فاروق: كنت مخطوبة وفركشت

الأهلى يحسمها.. عمار حمدى باق ولا بيع لـ صالح جمعة

بسبب منتجات البلاستيك.. فرج عامر يهدد وزيرة البيئة بالاستجواب

أجواء مرحة.. محمد صلاح يتدرب برفقة مكة في الجيم.. فيديو

صدفة.. تواجد محافظ مطروح ينقذ 3 أشخاص من الغرق.. فيديو

AdvertisementS

ملك الكبدة.. اتحاد الكرة يرد على جلوس البرنس برفقة جهاز منتخب مصر

وفاة شقيقة محمود متولى مدافع النادي الأهلي

بعد كهربا.. الأهلي يكشف تفاصيل صفقة يناير المنتظرة

حد يفهم الباشا.. تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

دون الإعلان عن اسمه.. مهاجم الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال أيام

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

الأهلى يحسمها.. عمار حمدى باق ولا بيع لـ صالح جمعة

بعد ساسي.. الدوري السعودي يستهدف لاعب آخر من الزمالك

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

أجواء مرحة.. محمد صلاح يتدرب برفقة مكة في الجيم.. فيديو

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد.. التشكيل المتوقع لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم