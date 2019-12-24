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أخبار العالم

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:08 م
أمير الكويت ورئيس
أمير الكويت ورئيس الوزراء
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شيماء مصطفى
أدى رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء الجدد، اليوم، الثلاثاء، اليمين الدستورية، وذلك في بداية جلسة مجلس الأمة، متعهدين بمحاربة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية.

وقال رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمته أمام مجلس الأمة، إن "الحكومة ستقدم برنامج عملها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع".

وأضاف أن "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبه الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية"، لافتا إلى أن الحكومة تمد يدها للتعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد، أصدر، الثلاثاء الماضي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في اليوم نفسه.

وجرى تعيين أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزير للتجارة والصناعة، وأحمد منصور الصباح وزير الدفاع، وأنس الصالح وزير الداخلية.

وضمت التشكيلة ثلاثة عناصر نسائية، هن: غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل للمالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان.
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.. صور
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.. صور
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.. صور
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.. صور
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