AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بقيمة 7.5 مليون جنيه.. ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 3 كيلو كوكايين بمطروح

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:09 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

يمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وهما (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح).

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام .

وضبط بحوزتهما ( كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 7,500,500 سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتصنيعهما الاستروكس.. حبس طالب جامعى وضبط وإحضار لآخر فى مدينة نصر

طن ونصف بانجو.. ضبط سائق في كمين القرنة بمخدرات قيمتها 2.5 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 طن بانجو بمحور قناة السويس

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 ألف قرص مخدر بمطروح

ضبط 380 طربة حشيش و25 ألف قرص مخدر بمطروح .. فيديو

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كوكايين بـ المعادي

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني لـ أسعار الذهب.. أعلى مستوى خلال شهر ونصف

علي جمعة: هذا العمل ثوابه 100 ألف حسنة ويضعك برفقة النبي في الجنة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019

توقف عن شرائها فورا.. بعض مقرمشات تحتوي على مادة تصيبك بسرطان الكبد

بسبب منتجات البلاستيك.. فرج عامر يهدد وزيرة البيئة بالاستجواب

حدث ليلا.. مي عمر تظهر بفستان بـ 15 مليون دولار.. والشناوي يحسم الجدل في 3 أهداف للأهلي في مرمى الاتحاد.. ولأول مرة منذ قرنين كاتدرائية نوتردام تلغي قداس عيد الميلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم