بقيمة 7.5 مليون جنيه.. ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 3 كيلو كوكايين بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة .



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .



يمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وهما (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح).



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام .



وضبط بحوزتهما ( كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 7,500,500 سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .