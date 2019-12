من بينها Game of Thrones .. أكثر 10 كلمات بحثا علي جوجل في 2019

كشف موقعBusiness Insider عن أكثر الكلمات و الأشياء بحثا على محرك البحث جوجل في العالم خلال العام 2019 .



ومن بين الأشياء التى تم البحث عنها كان المسلسل الشهير Game of Thrones أو لعبة العروش وكذلك هواتف أيفون 11 بالإضافة إلى أشهر أفلام سلسلة مارفل Avengers Endgame.



وإليك أكثر 10 كلمات أو أشياء تم البحث عنها هذا العام



1- Disney Plus

وسيطرت لهذا العام إطلاق خدمة البث التى أنتجتها شركة ديزنى في نوفمبر الشهر الماضى وتبث من خلالها أفلام وبرامج لشركة ديزنى،وهذا يعنى أنه يمكن للمشتركين الحصول على كل أفلام الأكشن التى تنتجها شركة مارفل و أفلام الرسوم المتحركة في تطبيق واحد.



2- Cameron Boyce كاميرون بويس

وهو ممثل أمريكي ولد في عام 1999 في الولايات المتحدة، وبدأ مشواره الفني في عام 2008، وعرف كنجم لمسلسلات ديزني.

توفي في سن الـ 20 جراء نوبة صرع أصيب بها أثناء نومه في عام . 2019.



3- Nipsey Hussle نيبسي هوسل

هو مغني راب أمريكي وكاتب الأغاني لقى مصرعه بعد إصابته بطلق ناري، وذلك أثناء خروجه وحيدا من متجر الملابس الذي يمتلكه "the marathon clothing"، بمدينة لوس أنجلوس.



4- إعصار دوريان

ويعتبر إعصار دوريان أشد الأعاصير المدارية سجلًا في جزر البهاما، ويعتبر أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة.



5- أنطونيو براون

و لاعب كرة قدم أمريكية، ولد في الولايات المتحدة، وأصبح أكثر لاعب يتقاضى أجرا في دورى كرة القدم الأمريكية، ومؤخرا تم التحقيق معه في اتهامات جنسية.



6- لوك بيري

و ممثل أمريكى، توفي في مارس الماضى إثر سكتة قلبية وكان آخر فيلم شارك فيه مع النجم العالمى ليوناردو ديكابريو في فيلم Once Upon a Time in Hollywood



7- Avengers Endgame



هو فيلم من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين التى تقوم بانتاجها شركة مارف للأفلام وهو الفيلم 22 ضمن سلسلة أفلام مارفل.



8- Game of Thrones أو صراع العروش

و مسلسل ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز وتم عرضه على قناة HBO ، وحقق المسلسل شهرة كبيرة حول العالم خلال 8 أجزاء.



9 – هواتف أيفون 11

هي آخر سلسة هواتف أيفون أنتجتها شركة أبل لعام 2019 ومن المفترض أن تصدر أبل هواتف جديدة وهى أيفون 12.



10- جوسي سموليت

هو مغني ومصور وممثل أمريكي، ولد في البرازيل، وفي شهر نوفمبر الماضى قدم بلاغا للشرطة أنه تم الاعتداء عليه وتم سبه بألفاظ عنصرية بسبب بشرته السمراء.