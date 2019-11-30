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تكنولوجيا

أصبحت ضربا من الماضي.. لا تشتري هواتف أيفون 11

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
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ندى على
إذا كنت تفكر في شراء هواتف iPhone للعام الحالى مثل سلسلة هواتف iPhone 11 و iPhone 11 pro و iPhone 11 pro max فإنك بتفكيرك ستهدر أموالك وتفكيرك في شئ من الماضى، حيث ذكرت فوربس أن محلل موقع أبل إنسايدر مينج كو قال إن شركة أبل ستقدم هواتف مدعمة بشبكة G5 بحلول عام 2020 و التى ستكون مختلفة بقدر كبير عن سابقاتها التى أصبحت ضربا من الماضى.

وذكرموقع ETNews أن أبل ستحسن عرض الشاشات الخاصة بها في عام 2020عند إصدار هواتف (iPhone 12 Pro and Pro Max) بالإضافة إلى شاشة هواتف أبل التى تصنعها شركة سامسونج بتقنية Y-OCTA وستعمل على جعل الشاشة أرفع وأكثر إضاءة.

وقال كو إن أبل تجهز لكل هواتفها الجديدة التى ستكون مدعمة بشبكة G5 مع دعم موجات mm الحساسة وهى خطوة تعتبر مناسبة تماما للتنوع الواسع للترددات المستخدمة في تركيبات شبكة G5 عبر الولايات المتحدة.

وأضاف كو أن أبل سوف تقدم تصميمات أفضل بتقنية بروتوكول LCP وذلك لتدعيم إشارة الشبكة الخلوية للهاتف، حيث ظهرت تقنيات LCP في هواتف iPhone X في حين أنه سيكون في هواتف أيفون الجديدة في 2020 ثلاثة بروتوكولات من تقنية LCP.

وهذا العام، قامت شركة أبل بإدخال سلسلة تحسينات على iPhone 11 بالنسبة لعمر البطارية والكاميرا، ولكن أجهزة iPhone لا تزال تواجه مشاكل في الأداء الخلوي، والتي قد تصبح الآن شيئًا من الماضى، ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل شركة أبل تواصل تركيزها على معالجة عيوب هواتفها السابقة.

والهواتف التى ستصدر في 2020 سيكون تصميمها مختلف وسيكون لها أحجام مختلفة للشاشة وستقدم أعلى معدل تحديث للشاشة بمقدار 120 هرتز وبتقنية ProMotion""، وأن سرعة معدل التحديث هذه من شأنها أن تجعل التمرير والضغط أو تشغيل أى رسوم متحركة أسرع وأسهل، كما أنها سوف تحسن استهلاك محتوى الوسائط.

ويقول كو أن المشكلة الأكبر التى ربما ستواجه المشترين المحتملين في المستقبل ستكون بسبب السعر الذي سيكون كبيرا إلى حد ما. ولكنه يقول إنه من الممكن أن تنخفض الأسعارفي أوقات مثل Black Friday حيث سيستطيع البعض أن يشتريها بتكلفة أقل.
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