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مرأة

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:18 م
مي عمر
مي عمر
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نورا نبيل
أقيم أمس، الاثنين، عرض أزياء المصمم هاني البحيري بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم "نيرمين الفقي، وبوسي شلبي، ولقاء سويدان، ونادية مصطفى، وصفية العمري، ونهال عنبر، والإعلامية نجاة العسيلي، والإعلامي أسامة منير، والإعلامية ماجدة نور الدين، ومفيد فوزي، ولطيفة، وصابرين، وهاني رمزي وزوجته، وسوزان نجم الدين، ورغدة، ووفاء عامر، ومنى عبد الغني، والإعلامية ريهام إبراهيم، والكاتبة فاطمة ناعوت، وسهير شلبي، والفنانة منال سلامة، ومها أحمد، ودعاء فاروق، ولبلبة".

وأثار هاني البحيري جدلا كبيرا وذلك بعد ظهور مي عمر مرتدية فستان زفاف من تصميمه أعلن أن سعره وصل إلى 15 مليون دولار.

وخطفت مي عمر الأنظار من الجميع، وكان الفستان مفتوحا من الأمام، وبه ذيل طويل، وطرحة من نفس تطريز الفستان، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، لتظهر ملامحها الرقيقة، واعتمدت على لمسات جمالية هادئة ولم تتكلف في وضع المكياج.

ومن فساتين الزفاف التي أثارت الجدل منذ سنوات، كان فستانا ارتدته نيكول سابا بعرض أزياء للمصمم الشهير، وذلك بعد إعلانه أن سعره 200 مليون جنيه، كذلك شاركت يسرا اللوزي في عرض أزياء لهاني البحيري وارتدت فستانا رائعا، ولكنه أعلن وقتها أن سعره 5 ملايين دولار مما أثار جدلا كبيرا وقتها.
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري
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