AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نهال عنبر: هاني البحيري يعتمد في تصميماته على الذوق الراقي.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:40 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي - حياة عبد العزيز - احمد بيسو - عز حسين
علقت الفنانة نهال عنبر عن حضورها عرض أزياء هاني البحيري، وقالت: "هاني البحيري لازم أجي في أي حتة في أي وقت"، وأكدت أنها انتهت من عملها وقامت بالحضور فورا لدعم هاني البحيري في الديفيليه.

وأكملت نهال عنبر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هاني البحيري دائما ما يعتمد في تصميماته على الذوق الراقي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من أبرز مصممي الأزياء ورائد في إبراز الصناعات المصرية.

وتابعت نهال عنبر، أنها شاركت في فيلم سينمائي جديد، وسوف يعرض في يوم 13 يناير القادم مع المخرج وائل عبد الله، حيث هنأت نهال عنبر جميع متابعيها بحلول العام الجديد، وتمنت لهم المزيد من النجاح، والسعادة.

وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها 5 من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرتها على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.

وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.

ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نور الدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.

وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.

ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.

وإليكم الفيديو من هنا..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجوم الفن والإعلام فى انطلاق عرض أزياء الـ 100 للمصمم هاني البحيري

بالريش والشيفون.. بوسي شلبي بإطلالة ملائكية تقدم عرض أزياء هاني البحيري

بثلاث دقات.. هاني البحيري يتالق بفساتين باللون الاحمر الناري

شاهد | بالأخضر والأحمر.. هاني البحيري يتفوق على نفسه بـ فستان الكريسماس

مفاجأة الحفل.. فنان لبناني يشارك فى عرض أزياء هاني البحيري

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

ترشيحاتنا

أجواء مرحة.. محمد صلاح يتدرب برفقة مكة في الجيم.. فيديو

انتصار للشعب.. البرلمان العراقي يوافق على المادة 15 من قانون الانتخابات

الصحة: إغلاق 3 منشآت مخالفة للتخسيس والتجميل في المهندسين

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه

طلاق جيهان منصور بعد 5 شهور زواج من رجل أعمال شهير

شقيق أمير قطر مدمن وعار على الأمة العربية..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكريسماس في فلسطين.. شاهد احتفالات المواطنين فوق حطام المنازل.. صور

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه