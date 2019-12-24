نهال عنبر: هاني البحيري يعتمد في تصميماته على الذوق الراقي.. فيديو

علقت الفنانة نهال عنبر عن حضورها عرض أزياء هاني البحيري، وقالت: "هاني البحيري لازم أجي في أي حتة في أي وقت"، وأكدت أنها انتهت من عملها وقامت بالحضور فورا لدعم هاني البحيري في الديفيليه.





وأكملت نهال عنبر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هاني البحيري دائما ما يعتمد في تصميماته على الذوق الراقي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من أبرز مصممي الأزياء ورائد في إبراز الصناعات المصرية.





وتابعت نهال عنبر، أنها شاركت في فيلم سينمائي جديد، وسوف يعرض في يوم 13 يناير القادم مع المخرج وائل عبد الله، حيث هنأت نهال عنبر جميع متابعيها بحلول العام الجديد، وتمنت لهم المزيد من النجاح، والسعادة.





وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها 5 من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرتها على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.





وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.





ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نور الدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.





وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.





ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.



