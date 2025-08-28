قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تقبل رأس الطفلة هايدي وتكرمها
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تقبل رأس الطفلة هايدي وتكرمها
أمل مجدى

خطفت الطفلة هايدي قلوب الملايين بموقف إنساني بسيط لم يتجاوز بضع ثوان، حين كانت تحمل في يدها خمسة جنيهات لا غير، ووقفت أمام أحد المحلات لشراء  "كيس شيبسي" كأي طفلة في عمرها، لكن لحظة عابرة غيّرت كل شيء، فعند مرور رجل محتاج بجوارها، تخلت هايدي عن رغبتها البسيطة، لتعيد كيس الشيبسي إلى الرف وتقدم ثمنه للمحتاج.


حرك موقف الطفلة هايدى قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة كادت أن تنسى في خضم الظروف الصعبة ومواقع التواصل الاجتماعي التي انخرط بها أبنائنا.


 

تكريم الطفلة هايدي


 وحرصت العديد من المؤسسات على  دعمها لتصبح من النماذج الإيجابية للأطفال فقد كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الطفلة هايدي محمد احمد نسيم" ونصبتها سفيرة المجلس للرحمة، وذلك تقديراً لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها بمقر المجلس، واهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريماً لها.



 

وأعربت "السنباطي" عن تقديرها للموقف الإنساني الذي قامت به الطفلة الصغيرة، حين فضّلت أن تمنح ثمن كيس شيبسي لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه، مؤكدة فخرها بهذا التصرف العفوي الذي لاقى إعجاب الجميع، وموجهة التحية لأسرتها التي غرست في ابنتهم قيم البذل والعطاء والإيثار، مشيرة الى انها ستحرص على الحضور معها فى أول يوم دراسي لها بالمدرسة لتكريمها وسط زملائها.


واشارت "السنباطي" الى ان ما قامت به الطفلة يعكس قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة يجب أن تُحتذى، لافتة إلى أن المجلس يتبنى دائمًا دعم النماذج الإيجابية من الأطفال، وتكريمهم لتعزيز روح المبادرة والرحمة في نفوس النشء، مؤكدة على دور المجلس بدعم القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ التربية الصحيحة، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي هو الأساس المتين لنهضة المجتمع واستقراره، فغرس قيم الاحترام، والتعاون، والمسؤولية، إلى جانب التربية السليمة المبنية على الأخلاق والمعرفة، يشكّل الدرع الواقي للأجيال الناشئة.

وقالت "السنباطي" إن العطاء لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل يشمل كل أشكال المساندة المعنوية والإنسانية التي تُدخل السرور على القلوب وتخفف من معاناة الآخرين، فيما تظل الرحمة هي الأساس الذي يضبط تعاملاتنا ويجعلنا أكثر قربًا من بعضنا البعض وأكثر التزامًا بواجباتنا المجتمعية.

منتج شيبسي بإسم هايدي
 

وأعلن الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن احدى شركات البطاطس أكدت أنه ستقوم بإنتاج منتج شيبسي وسيطلقون عليه لقب “هايدي”.

وعلق تامر قائلاً “دي دعاية ليكوا انتوا ولازم يكون استفادة للطفلة هايدي”.


 

وتابع الإعلامي تامر أمين، أنه تواصل مع أحد رجال الأعمال للعمل على التواصل مع أسرة هايدي، ومعرفة ما يحتاجونه.


 

الطفلة هايدي هايدي طفلة الشيبسي القومي للطفولة والأمومة تكريم هايدي

