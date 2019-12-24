منتخب مصر يتوجه إلى صربيا لتجربة خطة خوض الأمم الإفريقية لكرة اليد



تغادر القاهرة اليوم بعثة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد متوجهة إليّ صربيا لخوض المعسكر التدريبي الأول إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ وحتي ٢٦ من يناير المقبل .



ويتخلل معسكر المنتخب الوطني مباراتان وديتان أمام المنتخب الصربي يومي ٢٨ و ٢٩ من الشهر الجاري تزامنا مع العيد الوطني للإتحاد الصربي بعد مرور ٧٠سنة علي تأسيسه .



وصرح علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية ضبإتحاد كرة اليد أن وديتي المنتخب أمام المنتخب الصربي سيتم تجربة بعض اللاعبين ممن تم تصعيدهم في القوام الرئيسي للمنتخب الوطني وعددهم ٦ لاعبين .



وقال علاء السيد إن دعوة المنتخب الصربي لمنتخب مصر لخوض مباراتان وديتان دليل علي ثقل المنتخب الوطني وحرص أحد أفضل المنتخبات القوية في أوروبا علي الإحتكاك مع منتخب مصر مشيرا إليّ أن تلك المباريات تأتي أيضا في إستعدادات المنتخب الصربي لخوض منافسات بطولة الأمن الأوروبية التي تستضيفها ثلاثة دول علي سويسرا والنمسا والسويد بدء من العاشر من يناير المقبل .



وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المهندس هشام نصر رئيسا للبعثة وعلاء السيد رئيس لجنة الفرق القومية ونور أبو زيد مديرا إداريا ومحمد شوقي طبيبا بالإضافة الي الجهاز الفني بقيادة الأسباني روبيرتو جارسيا باروندو ومعه حسين زكي وهاني الفخراني مدربان مساعدان وأنطونيو كارتنينو مدربا للأحمال وفينيو لوسر مدربا لحراس المرمي بالإضافة للاعبين كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار لحراسة المرمي وأحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وممدوح هاشم ويحيي الدرع ومحمد سند وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وأحمد خيري وأحمد هشام السيد وعلي زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري واحمد عادل وخالد وليد

