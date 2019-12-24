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فن

أكشن ورومانسية..هيفاء وهبى تشعل إنستجرام من كواليس أشباح أوروبا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة هيفاء وهبى من خلال خاصية story عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة، ظهرت فيها من كواليس فيلم "أشباح أوروبا".

وظهرت هيفاء وهبى برفقة الفنان مصطفى خاطر والمخرج محمد حماقى.

عاد أبطال فيلم "أشباح أوروبا" إلى القاهرة، بعد انتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية في دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل، والتى جمعت بين هيفا وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، حيث تتبقى مشاهد قليلة من المقرر تصويرها خلال أيام.

وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" يوم 8 يناير المقبل موعدًا مبدئيًا لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويذكر أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، هيفاء وهبى، مصطفى خاطر، أروى جودة، وباسم سمرة وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

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