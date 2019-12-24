قفاز عصام الحضري التاريخي يزين متحف الفيفا.. شاهد

قفازات "السد العالي" عصام الحضري @ElHadary من كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربي" في متحف FIFA 🇪🇬 🧤

كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم https://t.co/tD3V9vxgmS — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 24, 2019

قام متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بـ عرض قفازات لنجم المصري عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق.ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " صوره من قفازات عصام الحضري داخل المتحف.وعلق: " قفازات "السد العالي" عصام الحضري من كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربي" في متحف FIFA".وأضاف: "كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم".وشارك عصام الحضري مع المنتخب الاول في مباريات كأس العالم 2018 في روسيا وهو بعمر 45 عام ليصبح أول للاعب مصري و افريقي يشارك في المونديال في هذا العمر.