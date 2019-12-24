AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اعتدى على معزة حتى الموت .. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:07 م
المتهمين بتعذيب كلب
المتهمين بتعذيب كلب المطرية يعترفون بجريمتهم
Advertisements
عمرو خليفة
أدلى المتهمون في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم أنهم كانوا يسهرون عند أحدهم، وأثناء جلوسهم سمعوا صوتا مرتفعا في الخارج، فخرجوا على الفور ليجدوا الكلب قد هجم على معزة حامل وقام بقتلها، مما أثار حفيظتهم فقرروا الانتقام منه بضربه بالشوم والسكاكين.


وأضاف المتهمون أنهم لم يتمالكوا أنفسهم بعد رؤيتهم المعزة ميتة لأنها كانت على وشك الولادة، حيث أمسكوا به، ووجهوا له الضرب المبرح حتى مات.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطعن حتى الموت | واقعة تعذيب كلب المطريه والجناة مجهولون

عذبوه بالسنج والسيوف | كلب المطرية يتسبب في عاصفة على السوشيال ميديا

القبض على قاتلي كلب المطرية وضبط صاحبه

معزة السبب| رواد التواصل يكشفون سبب تعذيب وقتل كلب المطرية

المصرية لـ إنقاذ الحيوان: افتروا على الكلب عشان مالوش صوت

القبض على المتورطين فى واقعة تعذيب كلب المطرية حتى الموت

ترشيحاتنا

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

3 مباريات ممنوع على مرتضى منصور حضورها مع الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى .. اعرف السبب | فيديو

أمن الدولة تبدأ التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور في قضية الصفافير

سو يا سو حبيى حبسوه.. ميرهان حسين تغنى لـ محمد منير في أسوان.. فيديو

بعد ما نشرت صورته.. من هو حبيب ابنة عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل

أول ظهور لشقيق منة فضالي المثير للجدل .. صور