اعتدى على معزة حتى الموت .. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة







وأضاف المتهمون أنهم لم يتمالكوا أنفسهم بعد رؤيتهم المعزة ميتة لأنها كانت على وشك الولادة، حيث أمسكوا به، ووجهوا له الضرب المبرح حتى مات.



وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم.



تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

أدلى المتهمون في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.وأكد المتهمون في اعترافاتهم أنهم كانوا يسهرون عند أحدهم، وأثناء جلوسهم سمعوا صوتا مرتفعا في الخارج، فخرجوا على الفور ليجدوا الكلب قد هجم على معزة حامل وقام بقتلها، مما أثار حفيظتهم فقرروا الانتقام منه بضربه بالشوم والسكاكين.