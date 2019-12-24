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حوادث

سائق يقتل زميله بسبب خلافات سابقة بالسيدة زينب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
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محمد صبري
لقى سائق مصرعه على يد زميله بعد أن قام الأخير بقتله أثناء سيره بمنطقة مساكن الطيبي بحى السيدة زينب بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من مستشفى حكومى بوصول شاب جثة هامدة وبه إصابات متفرقة نتيجة جروح طعنية بالجسم.

على الفور انتقل رجال المباحث ، وتبين من التحريات التى قادها المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب أن سائق توك توك اعترض طريق زميله والذى يعمل سائق توك توك ايضا وانهال عليه بالسب والقذف اثناء سيره بالمنطقة صحبه والدته .

الأمر الذى أثار غضب المجنى عليه فوقعت مشاجرة بينهما قام على اثرها المتهم بضربه بآلة حادة "سطور" على رأسه تسبب فى جرح قطعى بمنطقة الرأس .

ولم يكتف المتهم بذلك حيث قام بطعن زميله بـ "مطواه" فى صدره ليلقى مصرعه فى الحال ويسقط جثة هامدة غارقا فى دمائه وسط ذهول الماره الذين تجمعوا عقب وقوع الجريمة وتمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه الى الشرطة وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
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