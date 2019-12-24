إحالة المتهمة بقتل عشيقها وفصل رأسه عن جسده بمعاونة زوجها وشقيقها إلى الجنايات

أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية التحقيقات في اتهام ربة منزل وزوجها وشقيقها بقتل عشيقها وفصل رأسه عن جسده بعد 8 أشهر كاملة من التحقيقات وقررت إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات.



أعد أمر الإحالة محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة بعد تسلم التقارير الفنية الخاصة بفحص صور رصدت لحظة ارتكاب المتهمين للجريمة صورتها المتهمة من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتقارير أخري من الطب الشرعي أكدت تطابق بصمة صوت المتهمة مع تسجيلات لمكالمات هاتفية للحظة استدراجها للقتيل إلي شقتها قبل دقائق من ارتكاب الجريمة.



طبقا للتحقيقات التي باشرها المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة وعمرو عباس وكيل مدير نيابة الحوادث تم اكتشاف الجريمة في شهر إبريل الماضي عندما تغيب أحمد.ا 38 سنة صاحب سوبر ماركت عن منزله وشكت زوجته في الأمر لسابقة علمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بجارتهم بالمنطقة وأرشدت عن منزلها لتتوجه قوة أمنية من قسم شرطة الوراق الي منزل الجارة وكانت المفاجأة بالعثور علي آثار دماء علي سلم العقار وأمام باب الشقة علاوة علي كيس بلاستيك بداخله أسلحة بيضاء ملطخة بالدماء ورائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة لتنكشف الجريمة بالعثور علي صاحب السوبر ماركت المختفي جثة داخل كرتونه بوتاجاز ورأسه مفصولة عن جسده وبجوار جسده داخل كيس بلاستيك.



5 أيام من مطاردة المتهمة وأسرتها التي اختفت أيضا انتهت بتسليمها وزوجها أنفسهما إلي الأجهزة الأمنية بسوهاج بعدما توجهوا إلي أسرتهم لترك أطفالهم الثلاثة لدي ذويهم.



روت المتهمة "سومة" وخلال عدة جلسات تحقيق لكثرة التفاصيل والملابسات باعترافات تفصيلية لجريمتها التي نفذها برفقتها زوجها وشقيقها وقالت أنها قررت التخلص من عشيقها بعد عامين من ارتباطهما بعلاقة آثمة انتقاما منه بعدما علم بعلاقتها بشخص آخر فأخبر شقيقها "الصعيدي" بما كان بينهما ولكي يثبت حديثه وصف له علامات معينة في جسدها ما أثار غضب شقيقها ودفعه للتعدي عليها بالضرب وترك عمله والإقامة برفقتها اغلب الوقت لكي يراقب تصرفاتها وهو ما أغضبها بشدة من ذلك العشيق.. قالت أيضا أن عشيقها اعتذر لها واستمرت علاقتهما بعد ذلك لمدة قاربت علي عام ولكن فكرة الانتقام لم تفارق ذهنها.



قالت المتهمة: رغم إني كنت بخطط اقتله بس كنت بحبه وكل ما يجيلي البيت عشان أنفذ الجريمة أحس أنه واحشني ونمارس الجنس سوا غير إني كنت بخاف أنفذ لوحدي فقررت تأجيل التنفيذ وأفكر في خطة جديدة.. كنت بستقبله في البيت وجوزي نايم في الأوضة اللي جنبنا وولادي كمان موجودين وروحتله قبل كدة بيته بس مراته قفشتنا وعملت فضيحة بس اقنعت جوزي أنها بتكدب وصدقني".



عن يوم الجريمة قالت المتهمة: كانت بدأت علاقتي تسوء بأخويا وجوزي لما أخوه قاله مراتك علي علاقة بصاحب السوبر ماركت اللي في شارعكم ومش هو بس دي تعرف رجالة كتير والمنطقة كانت بتتكلم عليا قررت انهي الموضوع تماما وفكرت في خطة عشان أخلص من أحمد.. في الوقت ده أقنعت جوزي وأخويا أنه سرق تليفوني لما كنت بشتري حاجات للبيت من محله وابتزني بصور خاصة ليا علي التليفون وعرف العلامات اللي في جسمي من الصور.. أضافت المتهمة: أخويا وجوزي صدقوني وقرروا أنهم ينتقموا لشرفهم والفضيحة اللي تسبب فيها عشيقي لينا وسط المنطقة وحددت اليوم اللي هقتله فيه كلمته في التليفون وطلبت منه يجيلي نقضي وقت حلو مع بعض بعد الفجر.



كشفت التحقيقات أن المتهمة استقبلت المجني عليه وأدخلته إلي الغرفة المعتادين اللقاء بها وخرجت للحظات وعادت إليه برفقتها شقيقها وزوجها يحمل كل منهم سكينا بينما هي أخرجت سكين أخفته أسفل السرير وما أن رآهم العشيق انتابته حالة من الرعب وتبول بملابسه، قام كل من الزوج والشقيق بضرب العشيق عدة طعنات لم تقتله وتركوه ينزف الدماء لمدة قاربت علي 6 ساعات كان يرجوهم خلالها بتركه وعدم قتله وانتهزت المتهمة توسلات عشيقها وصورت ما يحدث بمقطع فيديو علي هاتفها مبررة ذلك بأنها "كانت عايزة تتشفي فيه".. بعد عدة ساعات من إذلال المتهمين للمجني عليه قرروا إنهاء الأمر فأمسك أحدهم برأسه وذبحه الآخر بينما لم تكتف المتهمة بذلك فقامت بفصل رأسه عن جسده تماما.



وضعت المتهمة الرأس في كيس بلاستيك بينما قاموا بثني جسد القتيل نصفين ووضعه داخل كرتونه بوتاجاز بعد لفها في مشمع اشترته من العتبة للتخلص منها إلا أنهم فروا هاربين قبل أن يتمكنوا من إلقائها خارج الشقة.



بعد ورود كافة التقارير الطبية والفنية قررت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية إحالة المتهمين "المتهمة وزوجها محبوسين وشقيقها هارب" إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.