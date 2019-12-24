إصابة سامي الشيشيني تبعده عن إحماء الزمالك أمام الإنتاج وتحرمه من السفر إلى زامبيا

تعرض سامى الشيشينى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للإصابة فى الرقبة، وكانت سببا في ابتعاده عن التواجد فى إحماء فريق الزمالك فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام.



ويغيب الشيشينى عن السفر مع بعثة الزمالك المتوجهة إلى زامبيا لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



ويغيب الشيشينى عن قائمة الزمالك المسافرة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو كل من محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز بسبب الإصابة التي كانت سببًا أيضًا في ظل غيابهما عن المباريات الفترة الأخيرة، ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد مباراة الانتاج بأحد الفنادق القريبة من المطار قبل السفر لزامبيا في الثانية والنصف فجر الأربعاء استعدادًا للقاء زيسكو.



يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع.