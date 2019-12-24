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فن

بإطلالة أنيقة.. جيهان خليل تخطف الأنظار على إنستجرام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:56 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران
شاركت الفنانة جيهان خليل، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها .

وتألقت جيهان خليل فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود، وقميص روز، ونظارة ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

كما ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد انور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

بإطلالة أنيقة.. جيهان خليل تخطف الأنظار على إنستجرام
بإطلالة أنيقة.. جيهان خليل تخطف الأنظار على إنستجرام
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