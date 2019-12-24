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فن

بفستان أسود.. نورهان تستعرض جمالها من داخل سيارتها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:00 م
نورهان
نورهان
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محمد بدران
شاركت الفنانة نورهان، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان داخل سيارتها بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود، اتسم بالقماش الشفاف الذى كشف عن اجزاء من جسدها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والتى كشفت عن جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل "بحر" الذى عُرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة في مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
بفستان أسود.. نورهان تستعرض جمالها من داخل سيارتها
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