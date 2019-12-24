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رياضة

مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:01 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.

وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي سلبيًا ليفقد النقطة رقم 12 خلال الموسم الجاري في 9 مباريات فقط خاضها الفريق الأبيض.

وفي تصريحاته للصحفيين بعد المباراة قال مرتضى منصور: "تم قفل الشبكة بواسطة السحر، سيد عبد الحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال هم من جلبوا السحرة".

وأضاف مرتضى منصور: "المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، ما يفعله سيد عبد الحفيظ يعد كفرًا، لقد منع السحر الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا".

وأتم رئيس الزمالك "لاعبو الزمالك رجال، لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات، ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل".
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