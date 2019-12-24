مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.





وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي سلبيًا ليفقد النقطة رقم 12 خلال الموسم الجاري في 9 مباريات فقط خاضها الفريق الأبيض.





وفي تصريحاته للصحفيين بعد المباراة قال مرتضى منصور: "تم قفل الشبكة بواسطة السحر، سيد عبد الحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال هم من جلبوا السحرة".





وأضاف مرتضى منصور: "المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، ما يفعله سيد عبد الحفيظ يعد كفرًا، لقد منع السحر الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا".



