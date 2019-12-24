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أخبار البلد

السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادة بالغة خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف".

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة.
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور
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