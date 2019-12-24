هاني الناظر يعلن مبادرة جديدة لعلاج الأمراض الجلدية ..فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشاري أمراض جلدية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، إن قرش السمكة، وتحلل الأجنة الفقاعية أخطر أمراض الجلد المستعصية فى مصر.





وأضاف الدكتور هانى الناظر، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" والمذاع على قناة "المحور"، أن ظاهرة زواج الأقارب تتسبب فى انتشار الأمراض خاصة فى الريف والصعيد.





وتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن 4300 مرض جلدى منها البسيط والمناعى والوراثى، ولابد من وعى للمواطنين بالوقاية وتجنب الإصابة.





وأشار الدكتور هانى الناظر، إلى أنه يطالب المجتمع المدني بالقيام بدوره في دعم علاج غير القادرين وخاصة الحالات المزمنة.





وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أنه سيقوم على عمل مبادرة جديدة لعلاج الأطفال والحالات المستعصية فى الأمراض الجلدية بالاشتراك مع مؤسسة صناع الحياة للتنمية.



