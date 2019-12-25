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سيارات

اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد هبوط الدولار اليوم.. تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
سيتروين c3
سيتروين c3
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اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
citroen egypt

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار سيتروين مصر.

citroen c elysee
ستروين سى اليزيه 2019 تبدأ من 225.400 جنيه حتى 255.000 جنيه لأعلى فئة.
سيتروين سي اليزيه

ستروين جراند بيكاسو c4
citroen grand c4 picasso تبدأ من 405.900 جنيه حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.

سيتروين c3 2020
citroen c3 aircross تبدأ من 269.900 جنيه حتى 345.000 جنيه لأعلى فئة.

سيتروين c5 aircross 2020
citroen c5 aircross 2020 تبدأ من 493.000 ألف جنيه حتى 539.000 جنيه لأعلى فئة.
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