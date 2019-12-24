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مرأة

بـ ملابس رياضية غريبة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة تخطف الأنظار

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:51 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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نهى هجرس
نشرت المطربة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية جديدة.

وظهرت بسمة بوسيل، ببنطال رياضى أنيق باللون الأبيض المطعم باللون الرمادى، ومرتدية معه سويت شيرت رياضى باللون الأبيض المطعم باللون الرمادى الذى يبرز عن جمالها.

واختارت بسمة بوسيل، تسريحة للشعر على طريقة الكعكة الأنيقة التى تتناسب مع إطلالتها الرياضية

واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، مع أحمر للشفاه باللون الأورنج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بنظارة شمسية أنيقة لإكمال إطلالتها.
بـ ملابس رياضية غريبة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة تخطف الأنظار
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