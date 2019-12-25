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فن

شاهد .. كيف احتفل مصطفى فهمي وزوجته بـ الكريسماس ؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
مصطفى فهمى وزوجته
مصطفى فهمى وزوجته
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محمد بدران
احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسي بـ عيد الكريسماس، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت فاتن موسي صورة لها برفقة زوجها النجم مصطفى فهمى وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد جدًا لكم جميعًا من مصطفى وأنا # عيد الميلاد # عيد الميلاد"

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "قمرين - عيد سعيد - ربى يحفظكم - بتجننوا - حلوين اوى".

واحتفل الفنان مصطفى فهمي بحفل زفاف ابنته دينا على إسماعيل، يوم 13 أكتوبر الماضى، وسط حضور اقتصر على المقربين.

يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسي في 2015 بعد قصة حب جمعت بينهما، وجددا الاحتفال بزواجهما في 2017 بإقامة احتفالية كبرى.

شاهد .. كيف احتفل مصطفى فهمي وزوجته بـ الكريسماس ؟
شاهد .. كيف احتفل مصطفى فهمي وزوجته بـ الكريسماس ؟
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