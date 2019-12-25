AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الغندور يهدد بالاستقالة حال إجباره على هذا الأمر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
Advertisements
حسام الحارتي
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه قبل توليه منصب رئيس لجنة طالب بعدم الاستعانة بحكام أجانب داخل الدوري المصري.

وقال "الغندور" خلال لقائه بفضائية "أون سبورت": "لو أجبرت على الاستعانة بحكام أجانب سأستقيل من رئاسة لجنة الحكام".

وتابع: لقاء القمة بين النادي الأهلي والزمالك هو اللقاء الوحيد المسموح له بتواجد حكام أجانب من أجل إدارة اللقاء غير ذلك غير مسموح".


وتابع: "اللي بيتكلم عن أبناء الحكام والمجاملات والأقارب والكلام ده مش هسميه غير "حجة البليد" وكلام خايب.. هو عايز يحرج جمال الغندور ومش لاقي حاجة يقولها غير دي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغندور: هدف قفشة في شباك الاتحاد الخطأ الوحيد للتحكيم حتى الآن

ترشيحاتنا

بسبب مد البحر وسرعة الرياح.. غرق شوارع بورفؤاد أكبر مدن بورسعيد

بـ جاكيت جلد أنيق.. أروى تستعرض جمالها عبر إنستجرام

عماد متعب يكشف عن رأيه في فايلر وترتيب الزمالك في الدوري هذا الموسم

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

طقس سيئ.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وغرق طريق الكورنيش ..صور

كيفية المسح على الجورب.. الإفتاء: بخطوتين| فيديو

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة

الأهلى هايص على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تغطية على الفشل.. هاني العتال: العدل أساس الملك.. ومرتضى منصور ظالم والمجلس غير شرعي

اخبار الزمالك.. استمرار النزيف ومنصور يتحدى اتحاد الكرة.. وإصابة سامي الشيشيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا