احترسي.. 4 أخطاء تفسد كيك قدرة قادر

الصينية الباردة

التوزيع الخاطئ

خليط كيك قدرة قادر له نظام خاص في التوزيع لأن أي طريقة خطأ تفسد الكيك بأكملها:





نسيان حمام البخار

لابد أن تمر كيك قدرة قادر بعدة خطوات حتى تتم تسوية الطبقات بالطريقة الصحيحة:





- عند وضع صينية كيك قدرة قادر في الفرن لابد أن توضع في صينية أكبر بها كمية مياه مناسبة؛ حتى تسوى طبقة الكريم كراميل في حمام مائي ساخن خلال تسوية الكيك في الفرن مما يضمن نجاحها بتسوية صحيحة معا.





القلب السريع

تقع العديد من السيدات فى بعض الأخطاء التي تفسد "كيك قدرة قادر" دون أن تدري، وهو ما نتعرف عليه اليوم مع تفاصيل هذه الأخطاء بنصيحة الشيف نجلاء الشرشابي.لابد أن تكون صينية التسوية في درجة حرارة الغرفة وليست باردة؛ حتى لا تتشقق طبقة الكراميل عند وضعها وهي ساخنة في الصينية الباردة.- توضع طبقة الكراميل وهو ساخن ليفرد على الصينية، ولابد أن يترك ليهدأ قبل وضع الكريم كراميل، حتى لا يسبب الثاني فرغات في الأول ويفسد الطبقة الأولى.- عند وضع خليط الكيك يجب الحذر الشديد حتى يفرغ في منتصف الصينية دون توزيع وفرد له، بل يترك هكذا لأنه خلال التسوية سيتمدد بالطريقة الصحيحة دون أن تفسد طبقة الكريم كراميل.- تدخل صينية قدرة قادر للتسوية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة وربع أور بما تزيد قليلًا، ولابد أن تترك للتسوية على الرف الوسط بدون تشغيل الشواية.لابد أن تترك كيك قدرة قادر ولا تقلب وهي ساخنة بعد التسوية، بل تترك لتهدأ ثم تدخل الثلاجة حوالي ساعتين حتى تتماسك الطبقات، ثم تقلب ولكن قبل ذلك يوضع أسفلها فوطة مبللة بمياه ساخنة حتى يتفكك الكراميل قبل القلب مما يحافظ على شكلها وطبقاتها خلال التقديم.