مستشفى سرطان الأقصر تستقبل بابا نويل لتوزيع الهدايا على المرضي

وسط أجواء سعيدة بقرب قدوم العام الجديد 2020 وعلي أنغام "نتمني لكم ميري كريسماس وسنة سعيدة بالشفاء من السرطان"، شارك الشاب رأفت عادل بشخصية "بابا نويل"، للعام الثالث علي التوالي في إضفاء أجواء من البهجة والسعادة في قلوب مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل أقسام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.



ولدى وصول الشاب المبهج رأفت عادل خادم بكنيسة القديسة مارينا التابعة لمطرانية شبرا الخيمة، لمقر المستشفى استقبله قيادات المستشفى بحفاوة كبيرة لإصراره علي مسيرة الدعم المعنوي والنفسي لصالح عشرات الآلاف من المرضي الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى، وارتدي أزياء شخصية "بابا نويل" الشهيرة الأيقونة الرسمية العالمية لاحتفالات العام الميلادي الجديد، وتواجد بين المرضي في مختلف الأقسام لتوزيع البهجة والسعادة في قلوبهم.



وشارك "بابا نويل" في يوم مميز تحت شعار "ارسم ضحكة" لإدخال البهجة في قلوب مرضي السرطان بأقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والمتواجدين في إنتظار الأقسام، ووزع عليهم الهدايا والحلوى ودخل معهم في وصلات من المزاح والضحكات، للتأكيد علي أهمية الدعم المعنوي لصالح المرضي في مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة.



وفي نهاية اليوم المبهج قال رأفت عادل الشاب المتقمص لشخصية "بابا نويل"، أنه وعدد من شباب كنيسة القدية مارنية بمطرانية شبرا الخيمة كونوا منذ سنوات فريق "إرسم ضحكة" لمشاركة المرضي بمستشفيات مصر المختلفة في الدعم المعنوي لهم، وهو يزور المستشفي بشخصية "بابا نويل" للعام الثالث علي التوالي، للمشاركة في إضفاء أجواء من البهجة والسعادة بين المرضي في غرف الكيماوي والإشعاعي والإقامة الداخلية وغيرها من مواقع الانتظار بالمستشفى لتقديم دور ولو بسيط لخدمة مرضي السرطان.

