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رياضة

الأهلي يحارب الإجهاد ببرنامج بدني قبل مواجهة بلاتنيوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر منح اللاعبين راحه من التدريبات، أمس الثلاثاء عقب الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووضع توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، على أن يتم تنفيذه في مران الفريق. ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة الفريق أمام بلاتينيوم يوم السبت، ثم العودة من جديد إلى مواجهات الدوري الممتاز.
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