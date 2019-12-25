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منوعات

إخفاء المقشات وتناول كنتاكي والتفاح.. هكذا تحتفل دول العالم بـ الكريسماس.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
الاحتفال بالكريسماس
الاحتفال بالكريسماس
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شيماء مصطفى
يختلف شكل الاحتفال بعيد الميلاد من دولة إلى أخرى، حيث تتبع كل بلد تقاليد وطرق تميزها عن غيرها منها الروحانية والغريبة والعادية، لكنها تثير البهجة في نفوس المواطنين الذين يحرصون كل عام على الاستمتاع بهذا اليوم.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز التقاليد المتبعة في دول العالم للاحتفال بعيد الميلاد، وفقًا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

أمريكا
بالنسبة لملايين الأميركيين، فيحتفلون بعيد الميلاد، بصنع المخبوزات وتزيين أشجار وكعكات الكريسماس.

كما يتسابقون للعثور على الهدايا المثالية لعيد الميلاد وذلك عن طريق الذهاب للمتاجر أو عبر الإنترنت، ويفضلون الاستمتاع بمسيرات عيد الميلاد والحفلات الموسيقية ومشاهدة أفلام عيد الميلاد الكلاسيكية مع شرب البيض أو كوب من الكاكاو الساخن.

أستراليا
نظرًا لأن هذا التوقيت من العام، تستقبل أستراليا فصل الشتاء، لذلك يحتفل مواطنوها بعيد الميلاد، بالذهاب إلى الشواطئ والاستمتاع بالسباحة، وذلك عقب حفل باربيكيو يتم في وقت الغداء.

ومن التقاليد المتبعة أيضًا هو مجئ سانتا كلوز للشاطئ لتقديم الهدايا للأطفال، حيث يظهر لهم على عربته التقليدية أو يفاجئهم عن طريق ركوب الأمواج.

ويتجمع المواطنون أيضًا في مجموعات ويحملون الشموع وسط الشوارع، ويغنون أغاني عيد الميلاد.

الصين
بينما تسود الحلوى والمخبوزات في مختلف دول العالم للاحتفال بعيد الميلاد، تتبع الصين تقليدًا آخر وهو ملء البلاد بالتفاح، الذي يعد الفاكهة المفضلة لهم للاحتفال بالكريسماس، حيث يتم تغليفها بورق ملون ووضعها في علب لتقديمها كهدية للأقارب والأصدقاء.

وبالرغم من أن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في الصين، لكن أصبح يتم الاحتفال به أكثر فأكثر كل عام.

اليابان
يعد الرجل ذو اللحية البيضاء هو المرتبط بعيد الميلاد في اليابان، وكأنه بديل لـ سانتا كلوز، لذلك يفضل ملايين المواطنين الذهاب إلى مطعم كنتاكي وتناول العشاء فيه، حيث يظهر رجل يشبه العقيد ساندرز مؤسس المطعم الشهير، بوجه مبتسم ويمسك دلوًا من الدجاج المقلي ويقدمه للناس.

المكسيك
يحتفل جميع المكسيكيون بعيد الميلاد في بلدة لاس بوساداس في الفترة بين 16 و 24 ديسمبر، حيث تكون الأجواء روحانية أكثر ويتم التذكير بالسيد المسيح ووالدته مريم التي قطعت رحلة طويلة من الناصرة إلى بيت لحم، فيما يرتدي الأطفال ملابس الملائكة، وبعد ذلك يتم الاحتفال بالكريسماس بغناء الأناشيد والأغاني وشرب العصائر.

ويستمر الاحتفال تسع ليال على شرف السيدة العذراء وحملها السيد المسيح تسعة أشهر، وفي اليوم الأخير يحتفل الأطفال بكسر أواني مليئة بالحلوى واللعب للاستمتاع بها.

النرويج
يتبع النرويجيون تقليدًا خاصًا في عشية عيد الميلاد، حيث يخبئون كل المكانس تحت السرير، خشية سرقتها من قبل الساحرات الشريرات واستخدامها في الطيران.

أما في ليلة الكريسماس، يتم تقديم حلوى "الريسكريم" عادة، وهو مصنوع من بودنج الأرز البارد مع صلصة التوت، وتضع فيه الأمهات لوزة واحدة، وكل من يعثر عليها سيحصل على جائزة صغيرة وسيكون سعيد الحظ في هذه السنة.

الفلبين
تعد الفلبين من الدول التي تحتفل بأطول وأكبر موسم عيد الميلاد في العالم، حيث تعقد المهرجانات من سبتمبر إلى يناير، ويتم تعليق فوانيس عيد الميلاد في البلدات والقرى، حتى أن بعض الأماكن تنظم مسابقات لأجمل زينة للكريسماس.

المملكة المتحدة
يحتفل البريطانيون، بعيد الميلاد بطرق صاخبة، حيث تعد المفرقعات من الأشياء المألوف استخدامها هناك، فضلًا عن تكسير أواني والأنابيب الملونة لعيد الميلاد للحصول على الجوائز الموجودة فيها.


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