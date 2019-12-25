صراعات العالم قضايا تشغل بابا الفاتيكان في عيد الميلاد

يوجه بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، اليوم الأربعاء، رسالته التقليدية السنوية بمناسبة عيد الميلاد.



ووفقًا لشبكة "فرانس 24"، تعد هذه المرة السابعة التي يلقي فيها البابا فرانسيسي رسالته، منذ بدء حبريته، حيث من المتوقع أن يستعرض فيها النزاعات في العالم، أمام آلاف من المواطنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.



وفي رسالته السابقة يوم 21 أبريل الماضي، عبر البابا عن حزنه بعد اعتداءات سريلانكا التي أوقعت أكثر من 250 قتيلا وحوالى 500 جريح في أحد الفصح، كما ناشد بوقف القتال في ليبيا وسوريا واليمن.



وأكد البابا فرانسيس، في عظة عشية عيد الميلاد أمس الثلاثاء، بكنيسة القديس بطرس في روما، على الحب "غير المشروط" و"المجاني" في مواجهة منطق المتاجرة.



وقال "عيد الميلاد يذكرنا إن الله يحب جميع البشر حتى أسوأهم"، مضيفًا أن "حبه غير مشروط" و"بلا مقابل".



وأشار بابا الفاتيكان "علينا ألا ننتظر أن يصبح الآخر جيدا لنقدم له الخير وأن تكون الكنيسة مثالية لنحبها وأن يقدرنا الآخرون لنخدمهم. لنكن المبادرين إلى ذلك" في عالم "يبدو فيه أن كل شيء يستجيب لمنطق أن تعطي في مقابل أن تأخذ".