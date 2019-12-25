5 ملفات على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي في ساعات الحسم

تحسم لجنة التخطيط بالأهلي5 ملفات مهمة خلال اجتماعها المقرر لها الساعات القليلة المقبلة خاصة مع عودة محمود الخطيب، رئيس النادي من رحلته العلاجيه اليوم، ووصل الخطيب أمس للقاهرة بعد تنفيذ الجزء الثاني من برنامجه العلاجي في باريس.



وتناقش اللجنه تقرير الجهاز الفني حول فترة الإنتقالات الشتوية المقرر لها بعد أيام فتح باب القيد بها ، حيث يتضمن الإجتماع خمس ملفات مهمة أولها الإطمئنان علي الملف الكامل لقيد محمود كهربا لاعب الوسط الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخرا في صفقة إنتقال حر بعد فسخ الأخير لتعاقده مع أفيس البرتغالي .



والملف الثاني الذي تناقشه اللجنه هو تقرير من أمير توفيق مدير التعاقدات حول الصفقة الثانيه والتي سيتم الأعلان عنها بعدها بساعات قليلة حال تم اعتماده، والملف الثالث هو ملف الراحلين في فترة الإنتقالات الشتوية والرابع هو موقف أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي تدور مفاوضات قوية من أندية سعوديه لضمه ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في التوصل إلي حل لتلك الأزمة، والملف الخامس هو تمديد تعاقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر.