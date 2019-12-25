AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 ملفات على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي في ساعات الحسم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تحسم لجنة التخطيط بالأهلي5 ملفات مهمة خلال اجتماعها المقرر لها الساعات القليلة المقبلة خاصة مع عودة محمود الخطيب، رئيس النادي من رحلته العلاجيه اليوم، ووصل الخطيب أمس للقاهرة بعد تنفيذ الجزء الثاني من برنامجه العلاجي في باريس.

وتناقش اللجنه تقرير الجهاز الفني حول فترة الإنتقالات الشتوية المقرر لها بعد أيام فتح باب القيد بها ، حيث يتضمن الإجتماع خمس ملفات مهمة أولها الإطمئنان علي الملف الكامل لقيد محمود كهربا لاعب الوسط الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخرا في صفقة إنتقال حر بعد فسخ الأخير لتعاقده مع أفيس البرتغالي .

والملف الثاني الذي تناقشه اللجنه هو تقرير من أمير توفيق مدير التعاقدات حول الصفقة الثانيه والتي سيتم الأعلان عنها بعدها بساعات قليلة حال تم اعتماده، والملف الثالث هو ملف الراحلين في فترة الإنتقالات الشتوية والرابع هو موقف أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي تدور مفاوضات قوية من أندية سعوديه لضمه ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في التوصل إلي حل لتلك الأزمة، والملف الخامس هو تمديد تعاقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي

حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي

الزحام الإعلامى يعطل وصول كهربا إلى الأهلي

بعد انضمامه رسميا.. محمود كهربا يظهر للمرة الأولى بالأهلي

الأهلي يقدم محمود كهربا لوسائل الإعلام رسميا اليوم

المهارات والقيمة التسويقية أبرزها..٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني

لا أعرفهم.. أمل رزق تشن هجوما جديدا على محمد الشرنوبي ووالدته.. فيديو

أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله

قطر تشجعه.. ضاحي خلفان: أردوغان لا يمانع فى الحرب مع مصر بشرطين

AdvertisementS

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

مباريات اليوم تهدد الزمالك بفقدان المركز الرابع

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 25-12-2019 والقنوات الناقلة

5 ملفات على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي في ساعات الحسم

ترقب في النادي الأهلي لموقف رمضان صبحي من الإصابة

أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا