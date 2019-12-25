الخدمة الوطنية: انتهاء المرحلة الأولى من المليون ونصف رأس نهاية 2020..فيديو

قال اللواء أركان حرب، مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه جارى إنشاء 9 مجمعات مزارع ماشية فى محافظات الوادى الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح، بإجمالى 54 الف رأس ماشية للتربية من سلالة اللحم بالإضافة إلى 19 الف ماشية لإنتاج الالبان والانتهاء من المزارع فى نهاية 2020.



وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته بفاعليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، أنه جارى إنشاء 2 مجزر آلى متكامل فى النوبارية والانتهاء منهم فى ابريل واكتوبر 2020، بالإضافة إلى مصنعي لمنتجات الالبان المختلفة فى مدينتى برج العرب والسادات والانتهاء منهم فى ديسمبر 2020.



واكد انه فى نهاية 2020 سيكون تم تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع المليون ونصف رأس بتكلفة 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الانجازات التى تشرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تمت بالدعم الفنى الذى قدمته وزارة الزراعة والعديد من اجهزة الدولة والقوات المسلحة وجميع الشركات المصرية.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.



ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.

