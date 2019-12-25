"الفقي": إعادة طبع كتاب رسالة عن الإسكندرية القديمة لمحمود باشا الفلكي

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة ستعيد طبع كتاب "رسالة عن الإسكندرية القديمة" في نسخته العربية، نظرًا لما يحتويه الكتاب من معلومات وخرائط عن مدينة الإسكندرية القديمة، وكيف كانت في عصرها القديم، بالإضافة إلى العديد من الفصول التي تتعلق بتاريخ المدينة في العصر اليوناني الروماني.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مركز دراسات الاسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضري التابع لمكتبة الإسكندرية بالأمس بحضور عطية محمود صالح الفلكي حفيدته، وأفراد الأسرة، وعمرو موسى والدكتور حسام بدراوي وعدد من الشخصيات العامة .



وأكد الفقي، خلال كلمته على رسالة مكتبة الإسكندرية العالمية من خلال استقطاب مجالي التراث والإبداع، مشيرًا إلى أن المكتبة تعد مركزً ملهمًا للإبداع.



وأضاف الفقي، أن المكتبة تضم العديد من الأسماء اللامعة، منها مركز الدكتور إسماعيل سراج الدين، ومركز للدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، والدكتور مجدي يعقوب أستاذ القلب، فضلًا عن العديد من المراكز البحثية الأخرى.



وأكد الفقي حرص المكتبة على حفظ وإتاحة التراث الثقافي والعلمي لمصر، حيث قامت بضم كتب وأوراق الأستاذ محمد حسنين هيكل، والدكتور أحمد زويل، والدكتور إبراهيم شحاته، والفنان نور الشريف وغيرهم من رموز الثقافة والفن والفكر.



الجدير بالذكر أن المهندس "محمود باشا الفلكي" عالم مصري جليل وأحد أبرز الفلكيين في العصر الحديث، ويعد رائد علم الفلك الأثري الذي ربط بين الظواهر الفلكية والشواهد والمعالم الآثرية على نحو غير مسبوق، ولمحمود الفلكي العديد من الأبحاث والدراسات الفلكية التي حازت على إعجاب وتقدير علماء الغرب.