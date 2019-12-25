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منوعات

لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يرصد لحظة اختطاف طفل عمره عامان في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه لثوان فحسب.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ذلك الحادث وقع مؤخرًا بمدينة "ديربان" في جنوب إفريقيا.

وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي سجلته كاميرات المراقبة بالمول التجاري، يظهر الخاطف وهو يتوجه ناحية الطفل، الذي كان يجلس داخل عربة تسوق، في حين كانت جدته، البالغة من العمر 57 عامًا، متواجدة بجواره لكنها كانت منشغلة بالحديث مع إحدى موظفي المول، وفي غضون لحظات، تمكن ذلك الشخص من حمل الصبي من عربة التسوق ومضى به مبتعدًا دون أن تنتبه جدته في البداية.

وفور أن أدركت الجدة ما حدث، أصيبت بالهلع وأخذت تركض بحثًا عنه، ولحسن الحظ، فقد تمكنت من اللحاق بالخاطف وواجهته واستعادت حفيدها وعادت به إلى المتجر مجددًا، حيث وضعته داخل عربة التسوق وبدأت في البكاء بعد ذلك، وبدت وكأنها لا تصدق ما حدث.

وأشارت الصحيفة إلى أن جدة الصبي أبلغت إدارة المول بشأن الواقعة، واتصلت الإدارة بالشرطة، وتبين أن الخاطف من حراس الأمن بالمكان، وتم إلقاء القبض عليه.

ويواجه ذلك الشخص، الذي لم يتم بعد الكشف عن هويته، اتهامًا بالاختطاف، وذكرت الشرطة أن دوافعه مازالت "غير واضحة".

لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث
لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث
لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث
لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث
لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث
لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث
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