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فن

هشام عباس يقدم أغاني "عامل ضجة" لأول مرة تليفزيونيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:28 م
هشام عباس
هشام عباس
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شيرى نبيل
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقتي اليوم الأربعاء وغدا الخميس، الفنان هشام عباس في حلقة خاصة بعد إطلاق ألبومه الأخير "عامل ضجة"، الذي أطلقه بعد 10 سنوات منذ آخر ألبوم له.

وقدم هشام عباس خلال اللقاء عددا من أغنيات ألبومه الجديد أمام جمهور البرنامج وبمصاحبة فرقته الموسيقية، وتحدث عن أسباب تأخر طرح الألبوم، بالإضافة لكواليس التحضير له، وكذلك كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم والذي سيعرض للجمهور خلال الأيام المقبلة.

وقدم هشام عباس مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها، مثل تتر مسلسل "حمادة عزو" .
هشام عباس يقدم أغاني "عامل ضجة" لأول مرة تليفزيونيا
هشام عباس يقدم أغاني "عامل ضجة" لأول مرة تليفزيونيا
هشام عباس يقدم أغاني "عامل ضجة" لأول مرة تليفزيونيا
هشام عباس يقدم أغاني "عامل ضجة" لأول مرة تليفزيونيا
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