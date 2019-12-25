هناكل إيه النهارده.. ريش بالشبت وطاجن فاصوليا وشوربة بصل.. والحلو قرع عسلي في الفرن

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.





طريقة عمل ريش بالشبت لـ زينب مصطفى

ملح وفلفل







حلقات بطاطس







طريقة عمل طاجن فاصوليا للشيف شربيني:

طريقة عمل شوربة البصل للشيف شربيني

جوز الطيب







جبنة بارميزان مبشورة





طريقة عمل شوربة البصل

طريقة عمل قرع عسلي في الفرن لهشام البنا

طريقة عمل قرع عسلي في الفرن

* قطعي القرع العسلي واسلقيه في ماء وأضيفي إليه قليلا من اللبن.





* في طاسة صغيرة ضعي قليلا من الزبدة والدقيق لعمل باشميل، بعد أن يتغير لون الدقيق أضيفي اللبن، احرصي على أن يكون الباشميل سائلا قليلا.





"هناكل إيه النهارده؟"، سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.مقادير ريش بالشبتريش ضانيبصلزبدةشبتورق لوراللتقديم:طريقة تحضير ريش بالشبت:* تتبل الريش بالملح والفلفل ثم تضاف الزبدة ويضاف ورق اللورا ثم حلقات البصل* يقلب الخليط جيدا ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدممقادير طاجن فاصولياسمـنةلحمة بتلو مكعباتفاصوليا خضراءطماطمصلصة طماطمبصلثوم فلفل حارملح فلفلكرفسكراتجزرحبهانورق لوراكمونمرقةطريقة عمل طاجن فاصوليا* افرمي البصل باستخدام كبة كهربائية مع الثوم وضعيهم في طاسة بها سمنة على النار مع مكعبين مرقة* قطعي اللحمة مكعبات صغيرة ثم ضعيها في الطاسة حتى يصبح لونها بني* افرمي الجزر والكرات والكرفس والفلفل الحار واضيفيهم للطاسة* أضيفي البهارات والفاصوليا الخضراء* افرمي الطماطم مع صلصة الطماطم واضيفيهما ثم انقلي الخليط في طاجن فخار وادخليه فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم قدميهمقادير شوربة البصلكيلو بصلمقطع قطع صغيرة2 ملعقة دقيقثلاثة أرباع لترمرقة لحمثلاثة أرباع لترماءزبدةملحفلفلللتقديم:الخبز الباريزي* يشوح البصل في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي* ثم يضاف جوز الطيب والملح والفلفل* يضاف الدقيق ويقلب جيدا، ثم تضاف المرقة والماء* وتترك على النار حتى تغلي وتقدم مع الخبز الباريزيمقادير قرع عسلي في الفرنقرع عسلسكرلبندقيقمكسراتجوز هندزبدة* ادهني الصينية بالزبدة وضعي قطع القرع العسلي ثم الباشميل ثم المكسرات وجوز الهند والزبيب ثم أضيفي بقية القرع العسلي والباشميل مرة أخرى وقليلا من السكر وادخليه الفرن، وقدميه ساخنا أو باردا.