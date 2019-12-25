هناكل إيه النهارده.. ريش بالشبت وطاجن فاصوليا وشوربة بصل.. والحلو قرع عسلي في الفرن

"هناكل إيه النهارده؟"، سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.
مقادير ريش بالشبت
ريش ضاني
بصل
زبدة
شبت
ورق لورا
* تتبل الريش بالملح والفلفل ثم تضاف الزبدة ويضاف ورق اللورا ثم حلقات البصل
* يقلب الخليط جيدا ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
طريقة عمل طاجن فاصوليا للشيف شربيني:
مقادير طاجن فاصوليا
سمـنة
لحمة بتلو مكعبات
فاصوليا خضراء
طماطم
صلصة طماطم
بصل
ثوم فلفل حار
ملح فلفل
كرفس
كرات
جزر
حبهان
ورق لورا
كمون
مرقة
طريقة عمل طاجن فاصوليا
* افرمي البصل باستخدام كبة كهربائية مع الثوم وضعيهم في طاسة بها سمنة على النار مع مكعبين مرقة
* قطعي اللحمة مكعبات صغيرة ثم ضعيها في الطاسة حتى يصبح لونها بني
* افرمي الجزر والكرات والكرفس والفلفل الحار واضيفيهم للطاسة
* أضيفي البهارات والفاصوليا الخضراء
* افرمي الطماطم مع صلصة الطماطم واضيفيهما ثم انقلي الخليط في طاجن فخار وادخليه فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم قدميه
طريقة عمل شوربة البصل للشيف شربيني
مقادير شوربة البصل
كيلو بصل
مقطع قطع صغيرة
2 ملعقة دقيق
ثلاثة أرباع لتر
مرقة لحم
ثلاثة أرباع لتر
ماء
زبدة
ملح
فلفل
الخبز الباريزي
* يشوح البصل في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي
* ثم يضاف جوز الطيب والملح والفلفل
* يضاف الدقيق ويقلب جيدا، ثم تضاف المرقة والماء
* وتترك على النار حتى تغلي وتقدم مع الخبز الباريزي
طريقة عمل قرع عسلي في الفرن لهشام البنا
مقادير قرع عسلي في الفرن
قرع عسل
سكر
لبن
دقيق
مكسرات
جوز هند
زبدة
طريقة عمل قرع عسلي في الفرن
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.
طريقة عمل ريش بالشبت لـ زينب مصطفى
مقادير ريش بالشبت
ريش ضاني
بصل
زبدة
شبت
ورق لورا
ملح وفلفل
للتقديم:
حلقات بطاطس
طريقة تحضير ريش بالشبت:
* تتبل الريش بالملح والفلفل ثم تضاف الزبدة ويضاف ورق اللورا ثم حلقات البصل
* يقلب الخليط جيدا ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
طريقة عمل طاجن فاصوليا للشيف شربيني:
مقادير طاجن فاصوليا
سمـنة
لحمة بتلو مكعبات
فاصوليا خضراء
طماطم
صلصة طماطم
بصل
ثوم فلفل حار
ملح فلفل
كرفس
كرات
جزر
حبهان
ورق لورا
كمون
مرقة
طريقة عمل طاجن فاصوليا
* افرمي البصل باستخدام كبة كهربائية مع الثوم وضعيهم في طاسة بها سمنة على النار مع مكعبين مرقة
* قطعي اللحمة مكعبات صغيرة ثم ضعيها في الطاسة حتى يصبح لونها بني
* افرمي الجزر والكرات والكرفس والفلفل الحار واضيفيهم للطاسة
* أضيفي البهارات والفاصوليا الخضراء
* افرمي الطماطم مع صلصة الطماطم واضيفيهما ثم انقلي الخليط في طاجن فخار وادخليه فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم قدميه
طريقة عمل شوربة البصل للشيف شربيني
مقادير شوربة البصل
كيلو بصل
مقطع قطع صغيرة
2 ملعقة دقيق
ثلاثة أرباع لتر
مرقة لحم
ثلاثة أرباع لتر
ماء
زبدة
ملح
فلفل
جوز الطيب
للتقديم:
الخبز الباريزي
جبنة بارميزان مبشورة
طريقة عمل شوربة البصل
* يشوح البصل في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي
* ثم يضاف جوز الطيب والملح والفلفل
* يضاف الدقيق ويقلب جيدا، ثم تضاف المرقة والماء
* وتترك على النار حتى تغلي وتقدم مع الخبز الباريزي
طريقة عمل قرع عسلي في الفرن لهشام البنا
مقادير قرع عسلي في الفرن
قرع عسل
سكر
لبن
دقيق
مكسرات
جوز هند
زبدة
طريقة عمل قرع عسلي في الفرن
* قطعي القرع العسلي واسلقيه في ماء وأضيفي إليه قليلا من اللبن.
* في طاسة صغيرة ضعي قليلا من الزبدة والدقيق لعمل باشميل، بعد أن يتغير لون الدقيق أضيفي اللبن، احرصي على أن يكون الباشميل سائلا قليلا.
* ادهني الصينية بالزبدة وضعي قطع القرع العسلي ثم الباشميل ثم المكسرات وجوز الهند والزبيب ثم أضيفي بقية القرع العسلي والباشميل مرة أخرى وقليلا من السكر وادخليه الفرن، وقدميه ساخنا أو باردا.