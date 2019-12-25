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محافظات

محافظ القاهرة يشهد قداس عيد الميلاد ببطريركية الروم الأرثوذكس بالحمزاوي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:04 م
محافظ القاهرة يشهد
محافظ القاهرة يشهد قداس عيدالميلاد ببطريركية الروم الأرثوذكس
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عبد العزيز جمال
ترأس الأنبا ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد ببطريركية الروم الأرثوذكس بالحمزاوي.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك بحضور سفير اليونان لدى القاهرة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومندوب السفارة القبرصية بالقاهرة، ومندوب عن رئاسة الجمهورية. 

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ويصلي قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

وقبل ساعات من القداس، تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد المجيد.
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