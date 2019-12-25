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رياضة

كهربا يظهر في التدريبات الجماعية للأهلي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انتظم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة .

وخضع كهربا لجانب من التدريبات البدنية والتأهيل بشكل منفرد على مدار الأيام الماضية وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الموضوع للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.
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