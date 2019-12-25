إصابة وليد أزارو في مران الأهلي

تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة.



وجاءت إصابة أزارو عبارة عن كدمة قوية في القدم بعد التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب.



وخرج أزارو من المران حيث خضع لفحص طبي وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعي.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.