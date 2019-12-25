محاضرة فنية بـ الفيديو من فايلر للاعبي الأهلي لمدة 30 دقيقة

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي يقام ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة .



وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي .



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.



وحقق الفريق الأحمر الفوز على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.



