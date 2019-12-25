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أخبار البلد

صرف بدل الصحفيين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:07 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن هشام يونس، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، توفير بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم، الأربعاء.

وأوضح هشام يونس أنه تم توافر المبالغ المالية بماكينات الصراف الآلي منذ قليل، كما تم توفير البدل للزملاء الذين يصرفون من خزينة النقابة.

وكان هشام يونس قال إنه سيتقدم بمذكرة لنقيب الصحفيين بعد عودته حول ملابسات صرف البدل هذا الشهر، مضيفا: "سأطلب تثبيت موعد إرسال البدل لـ حسابات النقابة شهريا في موعد أقصاه يوم 18: 20 من كل شهر حتى يمكن إرسال البدل بين أيام 21 : 25 لفيزا الصحفيين مع مراعاة إغلاق البنوك يومي الجمعة والسبت واحتمالات وجود إجازات يومي الخميس أو الأحد، كما سأطالب بتوحيد موعد إرسال البدل من وزارة المالية للنقابة وللمؤسسات القومية، إذ لا يعقل أن المبلغ المحدد في الميزانية للصحفيين يتم إرساله مقسما حسب المزاج متقدما أو متأخرا دون سبب منطقي، مما يسبب بلبلة لا تليق بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين".

وأضاف: "سأتقدم بطلب لوزارة المالية لإرسال البدل مجمعا كل ثلاثة أشهر للنقابة لتجنب أي تأخير، وإذا تم ذلك مع المؤسسات القومية فيجب أن يتم بعد تعهد إداراتها بصرف البدل في موعده أو فور وروده، وإن شاء الله سيتم صرف البدل غدا ومنعا للبلبلة سأعلن للزملاء عن أي تأخير في البنك على صفحتي".
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