بدون واسطة.. إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020

كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020، جاء ذلك خلال أول زيارة لأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال القوصى، إن البرنامج مدته تصل إلى 6 سنوات، أولهما فترة تقدر بنحو عامين إلى ثلاثة يتم خلالها اختيار المؤهلين فى ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم الوصول إلى مرحلة الثانية (التأهيل العالمى) على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن التقدم للانضمام مفتوح أمام جميع الشباب من الجنسين.



وفى هذا الإطار أشار مسؤول اخر بالوكالة، إلى أنه سيتم تصفية الشباب المتقدمين فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الاختبارات النفسية والبدنية والعقلية هى المعيار الأول للاختيار، قائلا: "لا يوجد أى وساطة فيها".



ومن المتوقع حسب المسؤولين، أن يسفر البرنامج عن تأهيل إثنين من المواطنين فى المرحلة النهائية للصعود إلى الفضاء.



وأشار "القوصى" إلى أن اختبارات المسابقة سيتم وضعها من جانب جهات عالمية، متابعا: هذا البرنامج الذى سيتم طرحه بداية العام الجديد، سيساهم فى معالجة أى مظاهر احباط قد تصيب الشباب، وسيعمل على زخم يساعد فى نشر ثقافة الفضاء فى المجتمع.