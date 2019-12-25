رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يكرمان 30 من الحاصلين على جوائز الجامعة

ضمّت فعاليات اليوم الأول لاحتفال جامعة المنوفية بعيدها الثالث والأربعين برئاسة الدكتور عادل مبارك، وحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ورؤساء الجامعة السابقين ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، تكريم رئيس الجامعة والمحافظ ونائبي رئيس الجامعة الدكتور أحمد فرج القاصد لشئون للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد للتعليم والطلاب لـ 68 من أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش وعلى رأسهم الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، و19 من الذين توفوا في عام التكريم.
كما تم تكريم 30 من الحاصلين على جوائز الجامعة كالتالي:
جائزة الجامعة التقديرية لعام ٢٠١٩ فى مجال العلوم الزراعية للدكتور طارق أحمد العدوى أستاذ الصناعات الغذائية ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، وجائزة الجامعة لبراءة الاختراع للدكتورة نادية عبد المجيد أبوزيد الأستاذ المتفرغ بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة.
وجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية الدكتور أحمد محمد النجار مدرس بقسم هندسة إلكترونيات التحكم بكلية الهندسة الإلكترونية، فى مجال الفنون الجميلة والتطبيقية الدكتورة بيسه عبدالله رحمه أستاذ مساعد أشغال المعادن كلية التربية النوعية، وفى مجال العلوم الإجتماعية والإنسانية الدكتور موسى فتحى عتلم أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا كلية الآداب.
وجائزة الجامعة للتأليف العلمى للدكتورة رباب السيد مشعل أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بالاقتصاد المنزلى، ومنح جائزة الجامعة للتفوق فى مجال العلوم التربوية والنفسية للدكتور على محمود شعيب أستاذ متفرغ بقسم علم النفس المعرفى بكلية التربية، وفى مجال العلوم الأساسية للدكتورة عزه حسن محمد أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.
وجائزة الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين لكل من الدكتور محمد صابر حموده مدرس بقسم المحاسبة بالتجارة، الدكتور حسام حسن فوزى مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بالطب، الدكتورة نهى محمد مشعل مدرس بقسم الجيولوجيا بالعلوم، الدكتورة علياء صبرى عبد الواحد مدرس بقسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد، الدكتور سامى محمد فرج مدرس بقسم القانون العام بالحقوق، الدكتورة هدى سليمان محمد أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بالآداب، والمتميزين من الطلاب الطالب عبدالله محمد عبدالسلام الأول على كلية الطب، الطالبة رحاب محمود الوكيل الأولى على كلية التجارة.
وجائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه فى القطاع العلمى الدكتور وليد فؤاد الشافعي مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة الإلكترونية، وأفضل رسالة ماجستير فى القطاع العلمى الدكتور أحمد صلاح سعد مدرس مساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة، عماد محمد خوخه كلية العلوم ومدرس مساعد بالأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى، ومنح جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير فى القطاع الأدبى للدكتورة منار سعد محمد مدرس مساعد بقسم المحاسبة كلية التجارة.
كما تتضمن الفعاليات تكريم ٧ من أعضاء هيئة التدريس المكرمين في محافل دولية، وتكريم ١٠ من قيادات الجهاز الإداري المحالين للمعاش ، وتكريم الكليات الفائزة بجوائز التميز البيئي، وتكريم ٣٤ من المتميزين من الحاصلين علي الماجستير و الدكتوراة من الداخل والخارج، وتكريم ٦٢ من أوائل الكليات وأوائل التعليم المفتوح .