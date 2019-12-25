رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يكرمان 30 من الحاصلين على جوائز الجامعة

ضمّت فعاليات اليوم الأول لاحتفال جامعة المنوفية بعيدها الثالث والأربعين برئاسة الدكتور عادل مبارك، وحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ورؤساء الجامعة السابقين ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، تكريم رئيس الجامعة والمحافظ ونائبي رئيس الجامعة الدكتور أحمد فرج القاصد لشئون للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد للتعليم والطلاب لـ 68 من أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش وعلى رأسهم الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، و19 من الذين توفوا في عام التكريم.

وجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية الدكتور أحمد محمد النجار مدرس بقسم هندسة إلكترونيات التحكم بكلية الهندسة الإلكترونية، فى مجال الفنون الجميلة والتطبيقية الدكتورة بيسه عبدالله رحمه أستاذ مساعد أشغال المعادن كلية التربية النوعية، وفى مجال العلوم الإجتماعية والإنسانية الدكتور موسى فتحى عتلم أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا كلية الآداب.

وجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية الدكتور أحمد محمد النجار مدرس بقسم هندسة إلكترونيات التحكم بكلية الهندسة الإلكترونية، فى مجال الفنون الجميلة والتطبيقية الدكتورة بيسه عبدالله رحمه أستاذ مساعد أشغال المعادن كلية التربية النوعية، وفى مجال العلوم الإجتماعية والإنسانية الدكتور موسى فتحى عتلم أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا كلية الآداب.

كما تم تكريم 30 من الحاصلين على جوائز الجامعة كالتالي:

كما تم تكريم 30 من الحاصلين على جوائز الجامعة كالتالي:





وجائزة الجامعة للتأليف العلمى للدكتورة رباب السيد مشعل أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بالاقتصاد المنزلى، ومنح جائزة الجامعة للتفوق فى مجال العلوم التربوية والنفسية للدكتور على محمود شعيب أستاذ متفرغ بقسم علم النفس المعرفى بكلية التربية، وفى مجال العلوم الأساسية للدكتورة عزه حسن محمد أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.





وجائزة الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين لكل من الدكتور محمد صابر حموده مدرس بقسم المحاسبة بالتجارة، الدكتور حسام حسن فوزى مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بالطب، الدكتورة نهى محمد مشعل مدرس بقسم الجيولوجيا بالعلوم، الدكتورة علياء صبرى عبد الواحد مدرس بقسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد، الدكتور سامى محمد فرج مدرس بقسم القانون العام بالحقوق، الدكتورة هدى سليمان محمد أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بالآداب، والمتميزين من الطلاب الطالب عبدالله محمد عبدالسلام الأول على كلية الطب، الطالبة رحاب محمود الوكيل الأولى على كلية التجارة.



