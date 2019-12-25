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محافظات

للتحول الرقمي..توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:37 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا
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يوسف رجب
وقع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عرفه الحوفى رئيس قطاعات المناطق الاقليمية لوجه قبلى ومدن القناة بالشركة المصرية للاتصالات والمهندس محمد الموجى رئيس قطاع جنوب الصعيد بالشركة والمهندس طارق ترك مدير عام منطقة اتصالات قنا.

وأوضح الداودى، بأن البرتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات انطلاقا من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

وأكد الداودى، بأن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات الحكومية من خلال الشركة المصرية للاتصالات ضمن منظومة التطوير الشامل وطبقا للقوانين المدمجة بالعقد كخطوة أولى للإنطلاق في هذا المجال الحيوي الهام لمصرنا الحبيبة.

ووجه محافظ قنا، على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة، مؤكدًا أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.
للتحول الرقمي..توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا
للتحول الرقمي..توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا
للتحول الرقمي..توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا
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