"دفاية وبطانية".. آخر تقاليع "الكافيهات" لجذب الزبائن في الشتاء



ويؤكد أن تلك الدفايات أصبح تشجع الزبائن علي المجئ والجلوس دون الإحساس ببرودة الجو، كما قمنا بتوفير خدمات البطانية الدفاية لمن يريد، مع الاعتماد علي مشروبات الشتاء كالسحلب وحمص الشام بالاضافة لكافة انواع مشروبات الشاي والقهوة.



خيم وكليم



فيما كشف محمد عباس، عامل بكافية آخر بمنطقة الشيخ زايد أن طبيعة المنطقة وبرودتها خلال فصل الشتاء، تفرض علينا توفير العديد من دفايات الكهرباء لتشجيع الزبائن على المجيء خلال فصل الشتاء، كما أن الكافية يعمل بنظام "الخيم" و"الكليم" بالأرضيات وعلى المقاعد والكراسي الخشبية، وهو ما يحمي الزبائن في حال سقوط أمطار"الدفاية الواحدة بحوالي 20 ألف جنيه، ولدي 4 دفايات كهرباء، ودا أساسي، لأن من دونهم، الزبائن لا تتحمل انخفاض درجات الحرارة، خصوصا أن الكافيه عندي بيقدم مأكولات شرقية، وصعب الزبون يتغدى أو يتعشى في جو بارد جدا".



بطاطين للزبائن



وتابع أنه من المعتاد أن يصطحب كل زبون "البطانية الدفاية"، لكي تحميه من البرد "دا بقا أمر معتاد في كل الكافيهات والمطاعم في أحياء الشيخ زايد وأكتوبر، وبالاخص اللى بتقدم خدمة الشيشة، ودا بيريح الزبون أكتر".



إقبال الزبائن



وتكشف مي حمدي، أنها رغم برودة الجو، لم تمتنع عن الذهاب للكافيه بصحبة صديقاتها "كل واحد بيجي الكافية ومعاه الدفاية بتاعته، كأنه قاعد في بيته بالضبط ، وده بقا يخلينا نقعد براحتنا حتى لو الجو مطر".



كما تري ميادة أحمد، أن أهم ما يقدمه الكافيه من خدمات هو توفير بطانية لكل ترابيزة "ده بيخلينا نتشجع على الخروجات الليلية، وتتفرج على التليفزيون ونشرب ونقعد مع أصحابنا، وكأنك في بيتك، من غير ما البرد يقلل من متعة الخروجة".



اقتراب الاحتفالات



ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، الأيام المقبلة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد لشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وذلك مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الميلادية.

مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الميلادية، تسعى المقاهي والكافيهات، لتوفير كافة السبل لجذب الزبائن، دون أن تحول إنخفاض درجة الحرارة دون ذلك، و بالاخص مع تحذير الأرصاد الجوية من الانخفاض بدرجات الحرارة، إحتمالية التعرض للأمطار والرياح.دفايات الكافيهاتوهو ما كشف عنه أحد العاملين بكافيه بمنطقة الشيخ زايد، ويدعي أحمد عبد العليم، موضحا أن "الكافيه ان وأوت دور، بس أغلب الزبائن بتحب الاوت دور، لأنه في مول تجاري ومنطقة حية، وطبعا مع إنخفاض درجات الحرارة، لازم نعتمد على فكرة دفايات الاوت دور، حتى نشعرهم بالدفء، وهي دفايات الغاز الهرمي، وما بين كل 3 او 4 طربيزات، بيتم وضع واحدة، وتظل تعمل منذ بدء الساعة الخامسة وحتي نهاية العمل بالكافية".مشروبات الشتاء